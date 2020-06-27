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Сетьен – о потере очков с Сельтой: Теперь у Барселоны нет права на ошибку

27 июня 23:08 - Читати українською
Сетьен – о потере очков с Сельтой: Теперь у Барселоны нет права на ошибку
Кике Сетьен / Фото ФК Барселона

Главный тренер Барселоны поделился мыслями о поединке 32-го тура Ла Лиги против Сельты (2:2).

50’ Федор Смолов
88’ Яго Аспас
 
Луис Суарес 20’
Луис Суарес 67’
20’ Луис Суарес
50’ Федор Смолов
67’ Луис Суарес
88’ Яго Аспас

"Соперник пошел на большой риск в последние несколько минут и смог отличиться голом, который дал им очко. Мы не должны были оказываться в подобной ситуации, потому что играли гораздо лучше чем соперник в первом тайме.

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Мы должны были уйти на перерыв с более комфортным счетом. Думаю, что футбол несправедлив. Например, кажется невероятным, что удар головой Пике не попал в цель. Барселона много сделала хорошо. Нам определенно не хватает того, чтобы конвертировать нашу игру в голы. Нашего преимущества в первом тайме было достаточно, чтобы выиграть матч и спокойнее начать второй тайм. Иногда забитый гол – вопрос везения.

Да, 11 матчей назад у нас было преимущество в два очка, и теперь, если наш соперник выигрывает, у них будет такое преимущество. Сейчас у нас почти нет права на ошибку, и теоретически мы должны выиграть все наши матчи и надеяться, что наш соперник оступится. Мы будем стараться набирать максимальное количество очков", – рассказал Кике Сетьен для Marca.

Напомним, за 6 туров до завершения Примеры, Реал уступает Барсе на одно очко, но у мадридцев еще есть игра в запасе.

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Испания Барселона Барселона Кике Кике Сетьен Сельта - Барселона
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