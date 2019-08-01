Setanta Sports буде транслюватись на онлайн-сервісі Megogo

Першим транслятором нового в Україні телеканалу Setanta Sports став Megogo.

Онлайн відео-сервіс Megogo покаже на своїй платформі новий для України телеканал Setanta Sports. Він буде доступний у двох пакетах, повідомляє Sportarena.com. Які інші платформи показуватимуть ірландський телеканал, наразі невідомо.

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Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, Setanta отримала дозвіл Нацради щодо ретрансляції на території України. Раніше повідомлялось, що Setanta розпочне роботу в Україні 1 серпня і буде доступна за всіма технологіями – кабельною, IPTV, DTH, ОТТ-платформам.

Дослова, ірландський телеканал є офіційним телетранслятором англійської Прем'єр-ліги на території України. Матч за Суперкубок Англії між Манчестер Сіті та Ліверпулем відбудеться 4 серпня.