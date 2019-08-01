Setanta Sports будет транслироваться на онлайн-сервисе Megogo

Первым транслятором нового в Украине телеканала Setanta Sports стал Megogo.

Онлайн видео-сервис Megogo покажет на своей платформе новый для Украины телеканал Setanta Sports. Он будет доступен в двух пакетах, сообщает Sportarena.com. Какие другие платформы будут показывать ирландский телеканал, пока неизвестно.

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Напомним, сегодня, 1 августа, Setanta получила разрешение Нацсовета по ретрансляции на территории Украины. Ранее сообщалось, что Setanta начнет работу в Украине 1 августа и будет доступна по всем технологиям – кабельным, IPTV, DTH, ОТТ-платформам.

К словам, ирландский телеканал является официальным телетранслятором английской Премьер-лиги на территории Украины. Матч за Суперкубок Англии между Манчестер Сити и Ливерпулем состоится 4 августа.