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ТК Футбол 1/2 транслюватимуть Ла Лігу, Бундеслігу та Лігу 1

17:21 1526 Читать на русском
ТК Футбол 1/2 транслюватимуть Ла Лігу, Бундеслігу та Лігу 1
ТК Футбол 1/2 транслюватимуть Ла Лігу

Керівник ТК Футбол 1/2 Олександр Денисов анонсував повернення трансляцій Ла Ліги.

"Це не прогноз погоди, це факт. Іспанська спека повертається! Відтепер і на наступні 4 сезони – Ла Ліга на телеканалах Футбол 1 і Футбол 2", – написав Денисов на своїй сторінці у Facebook.

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Окрім чемпіонату Іспанії ТК Футбол у партнерстві з онлайн-сервісом Megogo покажуть матчі німецької Бундесліги та французької Ліги 1, повідомляє офіційний сайт ТК Футбол 1/2.

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Нагадаємо, ТК Футбол 1/2 відмовились від трансляцій Ла Ліги після сезону 2017/18, коли придбали права напоказ італійської Серії А. З сезону 2019/20 ці телеканали не будуть показувати англійську Прем'єр-лігу.

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Теги
Іспанія Олександр Денисов Футбол 1 Футбол 2
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