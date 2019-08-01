Setanta отримала дозвіл Нацради щодо ретрансляції на території України

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення включила ірландський канал до переліку дозволених для ретрансляції в Україні.

"Ми вивчили всі обставини питання і поки у контрольно-ревізійного управління немає зауважень", – сказав член Нацради Сергій Костинский в коментарі Телекритика.

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Основною причиною перенесення стала підозра у наявності неоплаченої в Україні реклами, яку Setanta нібито транслює в ефірі: закон забороняє розміщення в ефірі іноземних телеканалів неоплаченої на території України реклами. Однак в опублікованому на сайті Нацради тексті рішення повідомляється, що у регулятора немає претензій до телеканалу: моніторинг не зафіксував реклами або будь-яких інших порушень.

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Раніше повідомлялось, що Setanta розпочне роботу в Україні 1 серпня і буде доступна за всіма технологіями – кабельною, IPTV, DTH, ОТТ-платформам.