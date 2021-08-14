Мессі під час прощальної прес-конференції у Барселоні не міг стримати емоцій і розплакався. Дружина дала йому серветку, якою Лео привів своє обличчя до ладу, очистившись від сліз і не тільки.

Цю серветку виставили на продаж на платформі Mercado Libre. Ціна – 1 мільйон доларів. В описі уточнено, що на серветці залишився генетичний матеріал Мессі, придатний для клонування футболіста.

Нагадаємо, Мессі погодився на зменшення зарплати, щоб залишитися в Барселоні та підписати новий контракт, однак правила Ла Ліги не дозволили каталонцям зареєструвати зірку. Ліонель перейшов у ПСЖ, де зароблятиме близько 40 млн євро на рік.

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