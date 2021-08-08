Епоха Ліонеля Мессі в Барселоні добігла кінця. На останньому спілкуванні з журналістами аргентинець був дуже відвертим.

34-річна легенда "блаугранас" сьогодні, 8 серпня, завітав на свою прощальну прес-конференцію. Вона розпочалась близько 12:00, коли Лео підійшов до трибуни зі сльозами на очах.

Мессі покидає Барселону – прощальна прес-конференція (LIVE)

Після відвертої промови Мессі не зміг стримати емоцій та по-чоловічому розплакався. Всі присутні аплодували вже колишній зірці Барселони, а зворушливі кадри миттєво розлетілись просторами інтернету.

Ліонель Мессі всю професіональну кар'єру провів у столиці Каталонії. Він дебютував за першу команду Барселони у жовтні 2004-го. Відтоді форвард разом із "синьо-гранатовими" виграв 35 трофеїв, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів.

Наступним клубом зіркового аргентинця, найімовірніше, буде ПСЖ. Про завершення перемовин напередодні вже повідомив брат президента парижан, Жоан Лапорта теж назвав столицю Франції наступним місцем роботи Лео.

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