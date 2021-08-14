Месси во время прощальной пресс-конференции в Барселоне не мог сдержать эмоций и расплакался. Жена дала ему салфетку, которой Лео привел свое лицо в порядок, очистившись от слез и не только.

Эту салфетку выставили на продажу на платформе Mercado Libre. Цена – 1 миллион долларов. В описании уточнено, что на салфетке остался генетический материал Месси, пригодный для клонирования футболиста.

Напомним, Месси согласился на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне и подписать новый контракт, однако правила Ла Лиги не позволили каталонцам зарегистрировать звезду. Лионель перешел в ПСЖ, где будет зарабатывать около 40 млн евро в год.

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