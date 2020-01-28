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Серія А виступила проти траурних пов’язок в пам'ять про Кобі Браянта

11:08 1247 Читать на русском
Серія А виступила проти траурних пов’язок в пам'ять про Кобі Браянта
Кобі Браянт у футболці Мілана / ФК Мілан

Мілан вирішив не прислухатися до порад керівництва італійської футбольної ліги і планує вшанувати пам’ять одного зі своїх найвідоміших уболівальників.

 

Між керівництвом Серії А та Міланом виникли розбіжності з приводу акції у пам'ять про загиблого легендарного баскетболіста Кобі Браянта, повідомляє видання Sky Sport Italia.

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"Россонері" виступили з ініціативою вийти на поле у матчі 1/4 Кубка Італії проти Торіно в траурних пов’язках, аби вшанувати відомого спортсмена. Однак, очільники італійського футболу виступили проти цього заходу. Причини такої позиції наразі невідомі. Правда, Мілан має намір ігнорувати рішення Серії А і планує провести акцію. Нагадаємо, Баянт був палким шанувальником міланської команди і неодноразово позував у футболках клубу.

До слова, поєдинок між Міланом і Торіно відбудеться сьогодні, 28 січня, на стадіоні Сан-Сіро у Мілані о 21:45 за київським часом.

Кобі Браянт, його 13-річна дочка Джина і ще семеро людей загинули 26 січня в результаті падіння гелікоптера.

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Теги
Італія Серія А Кубок Італії 2019/20 Мілан - Торіно Кобі Браянт Мілан Мілан Торіно Торіно
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