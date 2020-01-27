Жорстока правда зірки Динамо, зрив Касільяса, сльози Мессі та Роналду – футбольний світ оплакує втрату Кобі Браянта

"Футбол 24" зібрав реакцію відомих гравців на трагічну загибель легенди НБА та Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянта. ''Мамба'' був палким прихильником футболу, вболівав за Мілан, насолоджувався Барселоною Гвардіоли.
Лідер Барселони Ліонель Мессі емоційно відреагував на смерть Браянта. Обоє познайомились на тренуванні "блаугранас". Зірковий американець якось зізнався, що вперше почув про маленького феномена від свого близького друга Роналдінью, і не повірив, що той може бути кращим, ніж бразилець.
Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі
"У мене немає слів. Вся моя любов – для сім'ї та друзів Кобі. Було честю познайомитись з тобою і розділити разом гарні миттєвості. Нас покинув справжній геній", – зворушливо написав 6-разовий володар "Золотого м'яча" в Інстаграм.
Кріштіану Роналду отримав страшну звістку на Сан-Паоло, де його Ювентус несподівано поступився Наполі:
"Як же сумно чути жахливі новини про смерть Кобі і його доньки Джанни. Він був справжньою легендою і джерелом натхнення для багатьох. Висловлюю свої співчуття його родині та друзям, а також сім'ям всіх, хто загинув у цій катастрофі".
Вундеркінд ПСЖ Кіліан Мбаппе також мав нагоду поспілкуватись з геніальним баскетболістом. "Спочивай з миром, легендо", – підписав спільне фото з Браянтом 21-річний форвард.
Скандальний Неймар не лише надіслав слова підтримки близьким Кобі, але й присвятив йому гол у матчі проти Лілля. Бразилець показав на пальцях "24" – це номер, під яким виступав емблема Лейкерс.
Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба попрощався з Браянтом великою цитатою самого баскетболіста: "Герої приходять і йдуть. Легенди залишаються назавжди. Спочивай з миром. Кобі, його дочка Джанна і всі жертви катастрофи, мої молитви з вашими сім'ями".
Легенда Барселони та збірної Бразилії Роналдінью виставив у Твіттері знамениту світлину з Кобі: "Спочивай з миром, мій друже".
"Всі найкращі йдуть. Я також оплакую загибель його дочки і членів екіпажу вертольота. До зустрічі, легендо", – розчулився легендарний Дієго Марадона.
Луїс Суарес познайомився з зіркою NBA на тренувальних зборах у США: "Спочивайте з миром, Кобі та всі жертви трагічної авіакатастрофи. Мої співчуття рідним і близьким".
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