Жорстока правда зірки Динамо, зрив Касільяса, сльози Мессі та Роналду – футбольний світ оплакує втрату Кобі Браянта

"Футбол 24" зібрав реакцію відомих гравців на трагічну загибель легенди НБА та Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянта. ''Мамба'' був палким прихильником футболу, вболівав за Мілан, насолоджувався Барселоною Гвардіоли.

Лідер Барселони Ліонель Мессі емоційно відреагував на смерть Браянта. Обоє познайомились на тренуванні "блаугранас". Зірковий американець якось зізнався, що вперше почув про маленького феномена від свого близького друга Роналдінью, і не повірив, що той може бути кращим, ніж бразилець.

Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі

"У мене немає слів. Вся моя любов – для сім'ї та друзів Кобі. Було честю познайомитись з тобою і розділити разом гарні миттєвості. Нас покинув справжній геній", – зворушливо написав 6-разовий володар "Золотого м'яча" в Інстаграм.

Кріштіану Роналду отримав страшну звістку на Сан-Паоло, де його Ювентус несподівано поступився Наполі:

"Як же сумно чути жахливі новини про смерть Кобі і його доньки Джанни. Він був справжньою легендою і джерелом натхнення для багатьох. Висловлюю свої співчуття його родині та друзям, а також сім'ям всіх, хто загинув у цій катастрофі".

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend pic.twitter.com/qKb3oiDHxH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020

Вундеркінд ПСЖ Кіліан Мбаппе також мав нагоду поспілкуватись з геніальним баскетболістом. "Спочивай з миром, легендо", – підписав спільне фото з Браянтом 21-річний форвард.

Скандальний Неймар не лише надіслав слова підтримки близьким Кобі, але й присвятив йому гол у матчі проти Лілля. Бразилець показав на пальцях "24" – це номер, під яким виступав емблема Лейкерс.

Neymar's tribute to Kobe Bryant after he scored. RIP pic.twitter.com/L678OrobY8 — Dezildez (@Dezildezzz) January 26, 2020

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба попрощався з Браянтом великою цитатою самого баскетболіста: "Герої приходять і йдуть. Легенди залишаються назавжди. Спочивай з миром. Кобі, його дочка Джанна і всі жертви катастрофи, мої молитви з вашими сім'ями".

Легенда Барселони та збірної Бразилії Роналдінью виставив у Твіттері знамениту світлину з Кобі: "Спочивай з миром, мій друже".

Descanse em paz, meu amigo pic.twitter.com/vRqNRyoIhp — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) January 26, 2020

"Всі найкращі йдуть. Я також оплакую загибель його дочки і членів екіпажу вертольота. До зустрічі, легендо", – розчулився легендарний Дієго Марадона.

Луїс Суарес познайомився з зіркою NBA на тренувальних зборах у США: "Спочивайте з миром, Кобі та всі жертви трагічної авіакатастрофи. Мої співчуття рідним і близьким".

Rest in peace KOBE BRYANT and all the victims who have passed away in that tragic accident and give all my condolences to family and friends pic.twitter.com/5wecXPdmaS — Luis Suarez (@LuisSuarez9) January 26, 2020

Капітан Реала Серхіо Рамос "провів" 5-разового чемпіона найсильнішої ліги світу відразу після перемоги над Вальядолідом: "Легенда. RIP Кобі".

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро – "глибоко засмучений втратою".

Форвард Ліона Мемфіс Депай молиться за Кобі та його сім'ю. У баскетболіста залишилась дружина і троє донечок.

Захисник Барси Жерар Піке неодноразово радився з Браянтом, у тому числі – на бізнесові теми.

Новина про смерть Кобі розбила серце й екс-нападнику Челсі Дідьє Дрогба. Він "не може у це повірити".

Noooooooooooooooooooooooooooo



I just can’t believe it — Didier Drogba (@didierdrogba) January 26, 2020

Андреа Пірло вважає, що Браянт був прикладом для його покоління.

You’ve been an example for our generation R.I.P. Legend pic.twitter.com/m8Keded2Zs — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) January 26, 2020

Вінгер Евертона Тео Волкот називає дворазового MVP регулярного чемпіонату іконою спорту.

RIP Kobe. A true icon and legend of sport. pic.twitter.com/dyjk3EYeqE — Theo Walcott (@theowalcott) January 26, 2020

У хавбека Ліверпуля Джорджініо Вейналдума "розривається серце" від трагічної аварії.

Голкіпер Порту Ікер Касільяс досить експресивно зустрів сумну звістку: "Не зайо***те! Я зблід! Мої співчуття його сім'ї, друзям і баскетбольному світу".

No me jodas!! Me he quedado pálido!! Mi pésame a su familia, amigos, al mundo del baloncesto y deporte en general! D.E.P Kobe pic.twitter.com/rhp3U2c9f5 — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 26, 2020

Іспанський нападник Динамо Фран Соль розповідає про жорстоку правду життя та закликає насолоджуватись моментом зараз.