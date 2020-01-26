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Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі

22:02 6331 Читать на русском
Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі
Кобі Браянт / фото із відкритих джерел

Зірка НБА та легендарний баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянт загинув в результаті падіння гелікоптера.

Легендарний баскетболіст розбився на вертольоті в Калабасасі в неділю, 26 січня. Відзначається, що на борту перебували ще чотири людини.

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За словами командира служби охорони шерифа округу Лос-Анджелес, аварія сталася близько 10 години ранку, коли вертоліт Sikorsky S-76 впав на пагорби.

Нагадаємо, що Кобі Браянт 20 сезонів відіграв за Лейкерс. Він п'ять разів ставав чемпіоном НБА з каліфорнійським колективом. 41-річний Браянт завершив кар'єру гравця в 2016 році.

Відзначимо, що Кобі був палким футбольним уболівальником. Він щиро уболівав за італійський Мілан, міцно товаришував з Роналдінью та захоплювався грою Ліонеля Мессі.

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