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Серия А выступила против траурных повязок в память о Коби Брайанте

11:08 158 Читати українською
Серия А выступила против траурных повязок в память о Коби Брайанте
Коби Брайант в футболке Милана / ФК Милан

Милан решил не прислушиваться к советам руководства итальянской футбольной лиги и планирует почтить память одного из своих самых известных болельщиков.

 

Между руководством Серии А и Миланом возникли разногласия по поводу акции в память о погибшем легендарном баскетболисте Коби Брайанте, сообщает издание Sky Sport Italia.

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"Россонери" выступили с инициативой выйти на поле в матче 1/4 Кубка Италии против Торино в траурных повязках, чтобы почтить известного спортсмена. Однако, руководители итальянского футбола выступили против этой меры. Причины такой позиции пока неизвестны. Правда, Милан намерен игнорировать решение Серии А и планирует провести акцию. Напомним, Баянт был страстным поклонником миланской команды и неоднократно позировал в футболках клуба.

К слову, поединке между Миланом и Торино состоится сегодня, 28 января, на стадионе Сан-Сиро в Милане в 21:45 по киевскому времени.

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джина и еще семь человек погибли 26 января в результате падения вертолета.

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Италия Серия А Кубок Италии 2018/19 Милан - Торино Коби Брайант Милан Милан Торино Торино
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