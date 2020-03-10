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Серія А розглядає три варіанти визначення переможця чемпіонату

18:55 409 Читать на русском
Серія А розглядає три варіанти визначення переможця чемпіонату
Ювентус може стати достроковим переможцем / Фото ФК Ювентус

В Італії ламають голову над способом завершення поточного сезону попри епідемію коронавірусу.

Керівництво Серії А змушене до 23 березня розробити план дій для завершення турніру, повідомляє football-italia з посиланням на місцеву федерацію футболу.

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Зараз в органцізації є три робочі варіанти:

1) залишити сезон Серії А 2019/20 без переможця;

2) визначити тріумфатора турніру через матчі плей-офф;

3) переможцем стає Ювентус згідно поточного стану турнірної таблиці.

Нагадаємо, в Італії через епідемію коронавірусу скасували усі масові спортивні заходи. В країні вже близько 10 тисяч осіб заразились недугою.

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Теги
коронавірус Ювентус Ювентус Італія Серія А
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