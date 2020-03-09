Прем'єр-міністр Італії офіційно оголосив про зупинку Серії А

Поточний розіграш чемпіонату Італії припинений на невизначений термін через епідемію коронавірусу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте: "В ситуації, що склалася очевидно, що всі спортивні заходи повинні бути тимчасово припинені. Вболівальники повинні зрозуміти.

"Все буде добре – залишайтеся вдома": форвард Сассуоло зворушливо підбадьорив уболівальників

Ми вводимо більш жорсткі заходи по всій Італії. Тепер не буде червоних зон, буде тільки ІТАЛІЯ. Немає причин продовжувати. Серія А та всі спортивні турніри загалом призупинені. Використання спортивних залів теж буде заборонене".

Причиною зупинки турнірів стала епідемія коронавірусу в Італії. Зазначається, що італійський олімпійський комітет не може вплинути на міжнародні турніри, тому домашні матчі італійських клубів в єврокубках будуть проходити за графіком, але без глядачів.

"Клоуни": капітан Аталанти обізвав журналістів через загрозу підхопити коронавірус

Нагадаємо, спалах смертельної недуги вперше було зафіксовано у грудні минулого року в китайському місті Ухань. Вірус відзначається високою смертністю та швидкістю зараження. Від нього вже померло понад 3,8 тисячі осіб. Італія – найбільший осередок хвороби у Європі, а також лідер за смертністю.