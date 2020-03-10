toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОРОНАВИРУС ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЭМ

Серия А рассматривает три варианта определения победителя чемпионата

18:57 146 Читати українською
Серия А рассматривает три варианта определения победителя чемпионата
Ювентус может стать досрочным победителем / Фото ФК Ювентус

В Италии ломают голову над способом завершения текущего сезона несмотря на эпидемию коронавируса.

Руководство Серии А вынуждено до 23 марта разработать план действий для завершения турнира, сообщает football-italia со ссылкой на местную федерацию футбола.

Премьер-министр Италии официально объявил об остановке Серии А

Сейчас в органцизации есть три рабочих варианта:

1) оставить сезон Серии А 2019/20 без победителя;

2) определить триумфатора турнира через матчи плей-офф;

3) победителем становится Ювентус согласно текущего состояния турнирной таблицы.

Напомним, в Италии из-за эпидемии коронавируса отменили все массовые спортивные мероприятия. В стране уже около 10 тысяч человек заразились болезнью.

Коронавірус атакує: усі можливі сценарії футбольного сезону – від зміщення календаря до повного колапсу

blog_ava
Наші за кордоном. Дем’яненко у незрозумілій ситуації, Петряк у вогні, а сенсаційна невдача Реброва – на вагу золота
16:00
650
Теги
коронавирус Ювентус Ювентус Италия Серия А
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
15
мин
Валенсия
22:00
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук