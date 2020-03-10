Серия А рассматривает три варианта определения победителя чемпионата

В Италии ломают голову над способом завершения текущего сезона несмотря на эпидемию коронавируса.

Руководство Серии А вынуждено до 23 марта разработать план действий для завершения турнира, сообщает football-italia со ссылкой на местную федерацию футбола.

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Сейчас в органцизации есть три рабочих варианта:

1) оставить сезон Серии А 2019/20 без победителя;

2) определить триумфатора турнира через матчи плей-офф;

3) победителем становится Ювентус согласно текущего состояния турнирной таблицы.

Напомним, в Италии из-за эпидемии коронавируса отменили все массовые спортивные мероприятия. В стране уже около 10 тысяч человек заразились болезнью.

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