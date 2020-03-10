Коронавірус атакує: усі можливі сценарії футбольного сезону – від зміщення календаря до повного колапсу

Коронавірус ламає футбольний календар. Топ-чемпіонати зачиняють двері для вболівальників, під загрозою проведення Євро-2020. Оглядаємо ситуацію та розбираємо можливі сценарії.

Яка ситуація на цей момент?

– Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте повідомив про зупинку всіх спортивних подій на території країни, зокрема Серії А. До 3 квітня чемпіонат Італії на паузі. Ще раніше перервати змагання вирішила швейцарська Суперліга, а влада кантону паралельно заборонила Базелю грати вдома у Лізі Європи проти Айнтрахта навіть без вболівальників.

– У Франції всі матчі Ліги 1 до 15 квітня відбуватимуться за зачиненими дверима, або з обмеженням у 1000 глядачів. Клуби самі вирішуватимуть, чи повністю закривати трибуни на свої матчі, чи впускати тисячу вболівальників.

Міністр спорту Роксана Меречиняну заявила, що це також стосується спарингу Франція – Україна (27 березня). "Якщо цей матч можна відкласти – відкладемо. Якщо ні – на трибуни зможе потрапити не більше як тисяча людей".

– Відповідно до рішення прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецкі товариський матч Польща – Україна пройде 31 березня в Хожуві без глядачів. Всі вболівальники, які придбали квитки, отримають компенсацію.

– В Іспанії та Німеччині сьогодні також приймають рішення грати з порожніми трибунами. Прімера закрила стадіони для фанів на 2 тури. Матчі Бундесліги поступово по одному переносять у категорію "без глядачів" (зокрема, мовчазними будуть домашні ігри Баварії, як і рурське дербі).

Німці до останнього відстоювали матчі з вболівальниками, але поради міністра охорони здоров'я та нові випадки захворювань спонукали закрити вхід на арени. Водночас Бундесліга категорично відмовляється від перенесення матчів і запевняє, що сезон завершиться вчасно.

– В Англії чемпіонат триває у звичайному режимі. Поки що жодних обмежень для фанів, лише кумедна заборона на передматчеві рукостискання для футболістів. При погіршенні ситуації АПЛ змушена буде погодитися на порожні трибуни. Зупинка чемпіонату та перенесення турів наразі не розглядається.

Що з єврокубками?

У єврокубках рішення щодо кожного матчу приймаються окремо, зважаючи на ситуацію в регіоні. 6 ігор цього тижня в Лізі чемпіонів і Лізі Європи відбудуться без вболівальників: Валенсія – Аталанта, ПСЖ – Борусія Д, Севілья – Рома, Олімпіакос – Вулверхемптон, Інтер – Хетафе, ЛАСК – МЮ.

Наступного тижня аналогічна доля чекає на поєдинки ЛЧ Ювентус – Ліон, Барселона – Наполі та Баварія – Челсі. Якщо мюнхенці вийдуть у чвертьфінал, той поєдинок також проведуть за порожніх трибун.

Шахтар в рамках 1/8 фіналу ЛЄ зіграє з Вольфсбургом на виїзді без глядачів. Керівництво німецького клубу запевняло, що гра може пройти у звичайному режимі. Однак після переоцінки ситуації Вольфсбург повідомив, що матч все ж відбудеться без вболівальників.

Дивно, що в Серії А італійські клуби грати не можуть, а в Лізі чемпіонів прийматимуть суперників – нехай і за порожніх трибун. Про перенесення домашніх ігор Юве, Роми та Інтера не повідомлялося.

За інформацією Catalunya Radio, УЄФА серйозно розглядає можливість зупинки Ліги чемпіонів і Ліги Європи після раунду 1/8 фіналу. Зараз про це говорити рано – чвертьфінали відбудуться через місяць. Якщо тенденція поширення вірусу залишиться такою ж, не варто відкидати варіант з перенесенням матчів у регіони, де епідемії немає. Наприклад, Туреччина чи Україна.

Що чекає на Євро-2020?

Наразі жодної конкретики. УЄФА моніторить ситуацію та не форсує події. За чутками, кількість міст можуть скоротити з 12 до 10, прибравши найнебезпечніші локації. Раніше такими називали Рим, Мюнхен і Лондон, але після того "червоних міст" стало більше.

Коронавірус підбирається до Більбао та Амстердама, є питання щодо Бухареста, в якому збірній України грати два матчі групового етапу. Влада Румунії заборонила проводити заходи на 1000+ людей, тому матчі внутрішнього чемпіонату відбуватимуться без вболівальників.

Насправді, ситуація вже критична, навіть якщо епідемія до літа відступить. У Серії А сезон не встигають дограти до кінця травня, хоча італійські клуби мусять відпустити футболістів у збірні, а УЄФА завчасно має отримати Стадіо Олімпіко у своє розпорядження.

Загалом можна уявити 3 долі для Євро-2020:

1. Коронавірус у найближчі місяці відступить, і Євро відбудеться в затвердженому форматі в обраних містах. Вчасно, або зі зміщенням на тиждень-два.

2. Часткове перенесення матчів з зон ризику в інші міста та обмеження для вболівальників. Адже приїзд фанів з Європи на умовний матч Італія – Швейцарія навіть у безпечний на сьогодні Київ не виглядає прийнятно.

3. Перенесення турніру на осінь або на літо наступного року.

Як викрутяться національні чемпіонати?

Найскладніше становище у Серії А, де календар вже повністю знищений. Видання La Repubblica прикинуло 3 сценарії для італійської першості.

– Сценарій перший, "малоймовірний"

Якщо Євро-2020 перенесуть на осінь чи на наступний рік, тоді сезон Серії А після завершення епідемії дограють у нормальному режимі влітку. Вже є інформація, що Італія попросить УЄФА перенести початок турніру.

– Сценарій другий, "майже неймовірний"

Чемпіонат повністю скасують. Скудетто не виграє ніхто, а путівки в єврокубки італійським клубам видадуть відповідно турнірної ситуації на момент зупинки першості: Ювентус, Лаціо, Інтер і Аталанта вийдуть у Лігу чемпіонів. Жодна з команд не вилетить з Серії А, елітний дивізіон на один сезон розшириться до 22 команд. Звучить божевільно, але такий варіант можливий.

– Сценарій третій, "найімовірніший"

Від 3 квітня, коли італійський футбол вийде з карантину, та до кінця весни Серію А дограють у шаленому темпі. Кубок Італії скасують, а в чемпіонаті проводитимуть по 2 тури за тиждень. Так вдасться наздогнати графік і завершити до Євро-2020. Командам залишилося зіграти по 12-13 матчів. Цей розклад виглядає найбільш реалістичним. Звичайно, якщо епідемія пригасне.

В інших топ-чемпіонатах сподіваються обмежитися матчами без вболівальників.