Переможці ЛЄ офіційно підтвердили повноцінний викуп бельгійця у Мілана. ЗМІ повідомляють, що Аталанта заплатила 22 млн євро на додачу до 3 млн, які віддавала за річну оренду. Мілан ще може розраховувати на 2 млн бонусів і 10% від наступного продажу Де Кетеларе.

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Влітку 2022-го "россонері" заплатили 35 млн євро за таланта Брюгге, але його дебютний і єдиний сезон на Сан-Сіро виявився жалюгідним. Де Кетеларе жодного разу не забив та оформив усього один асист у 40 матчах за Мілан. Оренда в Аталанту стала для хавбека ренесансом – 14 голів та 11 асистів у 50 матчах. Керівництво бергамасків навіть не сумнівалося у необхідності викупу гравця.

Додамо, що зараз 23-річний Де Кетеларе перебуває в таборі збірної Бельгії, яка 26 червня зіграє проти України на груповому етапі Євро.

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