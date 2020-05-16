Серія А не відкинула ідею плей-офф, – президент федерації

Президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна розповів про запасний план місцевої Серії А щодо визначення підсумкових місць у сезоні 2019/20.

"Остаточно ідея не була відкинута. Існує вірогідність, що Серія А відновиться 13 червня і гратиметься у щільному графіку.

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Проте, всі ми повинні бути готові до всього, тому розглядаємо кілька варіантів, серед них – плей-офф", – цитує функціонера Rai.

Сезон в італійській першості був призупинений на початку березня через пандемію коронавірусу. Команди наразі зіграли по 25-26 матчів і виступили за відновлення чемпіонату в червні. Із 18 травня клуби Серії А відновлять командні тренування.

Перша трійка чемпіонату Італії наразі виглядає так: Ювентус (63 очки, 26 матчів), Лаціо (62 бали, 26 поєдинків), Інтер (54 пункти, 25 матчів).

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