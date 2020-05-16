Серия А не отбросила идею плей-офф, – президент федерации

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина рассказал о запасном плане местной Серии А по определению итоговых мест в сезоне 2019/20.

"Окончательно идея не была отвергнута. Существует вероятность, что Серия А возобновится 13 июня и будет доигрываться в плотном графике.

Малиновский и гранды Серии А бастуют против новых правил – возобновление сезона под угрозой

Однако, все мы должны быть готовы ко всему, потому рассматриваем несколько вариантов, среди них – плей-офф", – цитирует функционера Rai.

Сезон в итальянском первенстве был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Команды пока сыграли по 25-26 матчей и выступили за возобновление чемпионата в июне. С 18 мая клубы Серии А возобновят командные тренировки.

Первая тройка чемпионата Италии в данный момент выглядит так: Ювентус (63 очка, 26 матчей), Лацио (62 балла, 26 поединков), Интер (54 пункта, 25 матчей).

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів