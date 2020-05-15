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Маліновський і гранди Серії А страйкують проти нових правил – відновлення сезону під загрозою

09:59 948 Читать на русском
Маліновський і гранди Серії А страйкують проти нових правил – відновлення сезону під загрозою
Руслан Маліновський з партнером / Atalanta

Італійський чемпіонат ризикують не дограти через критичні розбіжності в поглядах між клубами та федерацією.

Федерація футболу Італії спільно з органами охорони здоров'я розробила правила відновлення сезону, відповідно до яких кожна команда зобов'язана в повному складі піти на карантин, якщо бодай в одного футболіста буде виявлено коронавірус.

Серія А офіційно оголосила дату відновлення сезону

Щонайменше 9 клубів ліги (Інтер, Мілан, Наполі, Аталанта, Фіорентина, Кальярі, Верона, Сампдорія, Дженоа) виступають проти цих правил. Вони відмовляються розпочинати з понеділка тренування, якщо керівництво не змінить регламент, інформує Football Italia з посиланням на провідні італійські видання.

На думку перерахованих клубів, таке відновлення сезону не має сенсу, тому варто використати досвід Бундесліги, де садитимуть на карантин лише тих, хто здав позитивний тест на COVID-19.

Єдиний реальний спосіб уникнути нових випадків захворювання до кінця сезону – замкнути гравців на базах до кінця сезону. Однак в Інтері вже повідомили, що не зможуть це реалізувати. Сторони далекі від компромісу, тому досить ймовірним є дострокове припинення сезону Серії А.

Нагадаємо, що Серія А пішла на вимушену паузу на початку березня. Поки місцеві команди провели по 25-26 матчів першості.

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