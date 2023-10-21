Наполі пішов на паузу через матчі збірних з двома поразками поспіль. Ауреліо Де Лаурентіс всіх заспокоював – віра в Руді Гарсію не похитнулася. Втім, позбуватися негативу доводиться з новою проблемою Віктор Осімхен отримав травму в розташуванні національної команди і пропустить щонайменше чотири тижні.

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Однак сьогодні у чинних чемпіонів був зовсім не складний суперник. Верона провалює початок сезону, безвиграшна серія збільшилася вже до семи матчів. Та ще у суперника вийшов експерт із виїздів. Свої 9 останніх голів за Наполі Маттео Політано забив на чужих полях. Італієць вирішив не зраджувати традиції і ще в першому таймі оформив гол+пас.

Кварацхелія після двох результативних матчів за збірну зберіг тенденцію і в клубі. У першому таймі Хвіча у фірмовому стилі розхитав захисника і пробив у ближній кут. На старті другої половини скористався провалом оборони, здійснивши забіг від центральної лінії. Верона відразу ж відіграла один м'яч зусиллями Лазовіча.

Залишалося, ще пів години, але команди відверто догравали. Звинувачувати в цьому потрібно Наполі, який перейшов у економ-режим, адже вже у вівторок доведеться грати у Лізі чемпіонів. Завдяки сьогоднішній перемозі "партенопейці" піднялися на п'яте місце турнірної таблиці, але всі конкуренти зіграють свої матчі пізніше. Верона залишилася на 16-й сходинці.

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