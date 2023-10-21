Серія А: Наполі легко розібрався з Вероною – Хвіча оформив дубль, експерт із виїздів підтвердив статус
Верона поступилася Наполі (1:3) в рамках 9-го туру Серії А. Читайте рахунок та огляд матчу на "Футбол 24".
Наполі пішов на паузу через матчі збірних з двома поразками поспіль. Ауреліо Де Лаурентіс всіх заспокоював – віра в Руді Гарсію не похитнулася. Втім, позбуватися негативу доводиться з новою проблемою Віктор Осімхен отримав травму в розташуванні національної команди і пропустить щонайменше чотири тижні.
"Нехай за збірні грають лише футболісти до 22 років": одіозний президент Наполі хоче революції після трагедії Неймара
Однак сьогодні у чинних чемпіонів був зовсім не складний суперник. Верона провалює початок сезону, безвиграшна серія збільшилася вже до семи матчів. Та ще у суперника вийшов експерт із виїздів. Свої 9 останніх голів за Наполі Маттео Політано забив на чужих полях. Італієць вирішив не зраджувати традиції і ще в першому таймі оформив гол+пас.
Кварацхелія після двох результативних матчів за збірну зберіг тенденцію і в клубі. У першому таймі Хвіча у фірмовому стилі розхитав захисника і пробив у ближній кут. На старті другої половини скористався провалом оборони, здійснивши забіг від центральної лінії. Верона відразу ж відіграла один м'яч зусиллями Лазовіча.
Залишалося, ще пів години, але команди відверто догравали. Звинувачувати в цьому потрібно Наполі, який перейшов у економ-режим, адже вже у вівторок доведеться грати у Лізі чемпіонів. Завдяки сьогоднішній перемозі "партенопейці" піднялися на п'яте місце турнірної таблиці, але всі конкуренти зіграють свої матчі пізніше. Верона залишилася на 16-й сходинці.
Спогади про Коноплянку, творіння Гі Ру та Ірурети, Льєрс у небутті: клуби з ЛЧ у нижчих дивізіонах