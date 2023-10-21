Наполи ушел на паузу из-за матчей сборных с двумя поражениями подряд. Аурелио Де Лаурентис всех успокаивал – вера в Руди Гарсию не дрогнула. Впрочем, избавляться от негатива приходится с новой проблемой. Виктор Осимхен получил травму в расположении национальной команды и пропустит по меньшей мере четыре недели.

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Однако сегодня у действующих чемпионов был совсем не сложный соперник. Верона проваливает начало сезона, безвыигрышная серия увеличилась уже до семи матчей. Да еще у соперника вышел эксперт по выездам. Свои 9 последних голов за Наполи Маттео Политано забил на чужих полях. Итальянец решил не изменять традициям и еще в первом тайме оформил гол+пасс.

Кварацхелия после двух результативных матчей за сборную сохранил тенденцию и в клубе. В первом тайме Хвича в фирменном стиле расшатал защитника и пробил в ближний угол. На старте второй половины воспользовался провалом обороны, совершив забег от центральной линии. Верона сразу же отыграла один мяч усилиями Лазовича.

Оставалось еще полчаса, но команды откровенно доигрывали. Обвинять в этом нужно Наполи, перешедшему в эконом-режим, ведь уже во вторник придется играть в Лиге чемпионов. Благодаря сегодняшней победе "партенопейцы" поднялись на пятое место турнирной таблицы, но все конкуренты сыграют свои матчи позже. Верона осталась на 16-й строчке.

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