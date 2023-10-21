"З 2013 року по сьогоднішній день ми отримали близько 4 млн євро компенсацій за участь наших гравців у матчах збірних, хоча щоразу туди запрошують понад 10 наших гравців. Це недобре.

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На мій погляд, 32-річні не повинні грати у збірній. 28-річні також! Зараз є чимало футболістів, які дуже сильні вже у 18 років. Але якщо не давати їм грати, як вони стануть чемпіонами? Навіщо потрібні ці збірні U-19 та U-21, якщо на них звертають так мало уваги? Ці матчі ніяк не підвищують їхньої цінності. Хочу, щоб була одна збірна, за яку грали б молоді футболісти, віком до 22 років.

Клуб повинен вирішувати, відпускати чи не відпускати викликаного гравця до збірної… Потрібна можливість відмовитись, якщо це, наприклад, товариський матч. Якщо я заплатив за гравця 50 млн євро, а він повертається зі збірної травмованим, то клубу повинні компенсувати кожен день періоду його відсутності. Згадайте Неймара", – цитує Де Лаурентіса Calciomercato.

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