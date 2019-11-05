Серія А хоче збільшити кількість замін з трьох до п'яти

Керівництво Серії А підготувало проект, який передбачає важливу зміну у футбольних правилах.

Інформація про можливість збільшення кількості замін у Серії А з'явилась на сайті Федерації футболу Італії.

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Подробицями щодо запланованого нововведення поділився президент ФФІ Габріеле Гравіна. За його словами, відповідна заявка з проханням про додаткові дві заміни в матчах Серії А вже була направлена до Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB).

До слова, практика п'яти замін не стане для Італії чимось незвичайним – тренери команд Серії С мають такі повноваження вже з початку сезону 2019/20.

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