Серия А хочет увеличить количество замен с трех до пяти

Тренеры лидеров Серии А – Маурицио Сарри (Ювентус) и Антонио Конте (Интер) / Getty Images

Руководство Серии А подготовило проект, который предусматривает важное изменение в футбольных правилах.

Информация о возможности увеличения количества замен в Серии А появилась на сайте Федерации футбола Италии.

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Подробностями относительно запланированного нововведения поделился президент ФФИ Габриэле Гравина. По его словам, соответствующая заявка с просьбой о дополнительных двух заменах в матчах Серии А уже была направлена в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

К слову, практика пяти замен не станет для Италии чем-то необычным – тренеры команд Серии С имеют такие полномочия уже с начала сезона 2019/20.

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