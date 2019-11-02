Серія А презентувала яскравий м'яч для зимової частини чемпіонату

Чемпіонат Італії заздалегідь готується до матчів зимового періоду, які потребують особливого екіпірування.

Серія А у своєму офіційному Twitter опублікуала фотографії нової версії м'яча, яку підготовлено спеціально для зимового етапу чемпіоанта.

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Очевидною вимогою для такого нововведення є контраст з білим кольором снігу, і новий м'яч цілком відповідає таким критеріям. Шкіряний від компанії Nike поєднує гарячі жовті та помаранчеві кольори, розбавлені фіолетовими вставками. Новий м'яч повинен дебютувати вже сьогодні (2 листопада), на матчі Рома – Наполі, який відкриє програму 11 туру Серії А.

До слова, подібний м'яч для зими отримав ще один європейський топ-чемпіонат – АПЛ, яка також співпрацює з Nike.

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