Палермо пройшов усі кола пекла, а тепер б'є рекорди і перевершує Шахтар, або Як позбутися тіні одіозного Дзампаріні

Палермо переживає наслідки правління Мауріціо Дзампаріні. "Футбол 24" розповідає про відродження сицилійського клубу.

Любов та ненависть Дзампаріні

Всесвітню популярність Мауріціо Дзапаріні здобув не завдяки тому, що, купивши Палермо, за два сезони вивів його в Серію А, де клуб з'явився вперше за 30 років. Одіозний президент "розанеро" був справжнім нічним жахом для тренерів, яких призначав. За 15 років на чолі сицилійського клубу бізнесмен 38 разів змінював наставників, 29 різних фахівців наважувалися на роботу з ним. Своєрідним рекордом став сезон 2015/16, коли на тренерському містку відбулося відразу дев'ять (9!) перестановок. Своєрідним рекордсменом є Франческо Гвідолін, який за цей час чотири рази очолював команду.

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Така резонансна слава відволікає від справжніх здобутків Дзампаріні. Хай там як, але саме на час його правління припав найуспішніший період в історії клубу. Підхопивши команду, коли та борсалася в Серії С, Мауріціо не зупинився на виході в еліту італійського футболу – з ним Палермо вперше зіграв у єврокубках, встановив рекорд за набраними очками в Серії А (65), діставався до фіналу Кубка Італії та відкрив світу чимало зіркових футболістів, серед яких Пауло Дибала, Едінсон Кавані, Хав'єр Пасторе, Андреа Барцальї та інші.

Економічна криза 2008-го року на Апеннінах болюче вдарила по тамтешніх бізнесменах. Вони вже не мали змоги вкладати значні кошти у футбол. Багато клубів фактично саме через це перейшли до іноземних власників. Адже колись Інтер належав Моратті, Мілан – Берлусконі, Рома – сім'ї Сенсі. Фінал Кубка Італії 2011 проти Інтера став лебединою піснею і для Палермо Дзампаріні, який стверджує, що за час свого правління витратив на "орлів" понад 100 млн євро з власної кишені. Після того команда почала регресувати, а президент – намагатися знайти нових інвесторів.

1 грудня 2018-го Палермо нарешті отримав нового власника. Компанія з Нідерландів, яка придбала команду за символічні 10 євро, спеціалізується на виробництві посуду, столових приладів і предметів побуту. Після покупки фірма зобов'язалася виплатити борги клубу, які становили 22,8 млн євро. На той момент "розанеро" перебували на першому місці в турнірній таблиці Серії В.

Розчарування і крах

Другу частину минулого сезону Палермо і не зумів завершити навіть у зоні плей-офф за право поборотися за підвищення у класі. Всі чекали, що команда переведе дух і знову здійснить спробу повернутися в еліту. Проте, коли настав час підготовки до нової кампанії, виявилося, що Палермо не може отримати дозвіл на виступи навіть у Серії В, поки не погасить заборгованість перед футболістами і не виплатить штраф у розмірі 500 тисяч євро. Нове керівництво та кредитори кудись зникли, і коли до завершення реєстрації залишалося менше доби, стало зрозуміло – старий Палермо помер. З відходом Дзампаріні його епоха не закінчилася. Будь-який новий власник повинен був, в першу чергу, вирішити проблеми і розрахуватися з боргами. Однак це завдання виявилося непосильним.

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Відчайдушну спробу врятувати не чужий клуб здійснив син Мауріціо. Андреа Дзампаріні був готовий заплатити 10 млн євро, але цього виявилося недостатньо. Суд Палермо відмовив родині в пропозиції врегулювати спір між клубом, кредиторами і гравцями. Юридична особа "US Сitta di Palermo" припинила існування.

Для команди із Сицилії цьогорічне банкрутство далеко не перше в історії. Клуб був заснований в 1900 році та вже пережив чотири переродження. Востаннє це трапилося в 1986-му, коли його розформували і відразу ж повернули в Серію С у наступному році. Однак Серія D – це найнижче падіння. Відзначимо, що кожного разу "розанеро" вдавалося, немов міфічний Фенікс, постати з попелу і повернутися в когорту найкращих.

Ренцо Барбера побудований для футболу, а не для концертів

Палермо дуже пощастило, що на чергові негаразди миттєво відреагував мер міста. Леолука Орландо відразу зв'язався з чиновниками футбольної Федерації та отримав дозвіл заявити команду у четвертий дивізіон. Але від самого початку мер не прагнув очолити відродження клубу, паралельно підшукуючи інвесторів, для яких "Сицилія" – не порожнє слово. Також Орландо закликав громадськість не залишатися осторонь: "Я вірю, що вболівальники прийдуть разом зі мною підтримати команду в будь-яку лігу, нехай це буде Серія D або Серія Z".

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Муніципалітет люб'язно погодився надати у розпорядження "нового" Палермо усю інфраструктуру. Адже на стадіоні імені Ренцо Барбери повинні грати у футбол, а не проводити концерти. Управління проектом на себе взяла компанія "Hera Hora" на чолі з Даріо Міррі, який має родинні зв'язки з легендарним президентом "орлів" у 80-х: "Ренцо Барбера був братом моєї бабусі, я з дитинства ходив на стадіон. І навіть зараз я купив абонемент на звичайне місце серед фанатів".

Нове керівництво не планує перекреслювати попередні здобутки. У їхніх планах провести реконструкцію домашнього стадіону, щоб він став комфортнішим. А також повернення до старої символіки. Даріо Міррі сподівається після офіційної ліквідації "старого" клубу вдасться викупити юридичні права на використання символіки: "Ми поважаємо фанатів і людей, для яких важливий старий бренд. Логотип, як і багато інших речей, дуже важливі для збереження історії команди". Саме ідентичність – головна риса нового проекту.

Для участі в Серії D зареєстрували клуб під назвою S.S.D. Palermo. Очікується, що ця назва має тимчасовий характер, до тих пір поки клуб має аматорський статус. У разі подальшого виходу в професійну лігу Серію С Палермо змінить ім'я на Società Sportiva Calcio Palermo (SSC PALERMO), яке належало сицилійському клубу до 1986 року.

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Вечір чемпіонів став початком казки

Символічно, що свій перший матч нова команда зіграла проти легенд Палермо. В той вечір на полі стадіону з'явилися Крістіан Дзаккардо, Лука Тоні, Йосіп Ілічіч та, звісно, легендарний капітан Фабріціо Мікколі. Красивим жестом стало відкриття "Ложі легенд" на Ренцо Барбера. На Арені було розроблене спеціальне місце, де будуть раді всім колишнім гравцям і тренерам Палермо, які вирішили відвідати поєдинки. Керівництво пояснює, що "Ложа Легенд" створена для того, щоб ніколи не забувати, звідки прийшли.

І це не просто слова. В керівництві, тренерському штабі та на адміністративних посадах працюють люди, причетні до звершень Палермо. Зокрема нинішній аленатторе Розаріо Перголіцці протягом 5 років працював у команді Дзампаріні. Зараз його підопічні просто розривають Серію D. Після 9 турів в активі "орлів" 9 перемог і впевнене лідерство. Це найуспішніший старт сезону для команди, яка 1-го листопада відзначила своє 119-річчя.

Цікаво, що у прес-службі "орлів" пильно стежать за статистикою. Виявляється, що наразі у Європі залишилося лише три команди, які виграли всі свої матчі чемпіонату. Окрім Палермо, це Седан – 10 перемог у Другій національній Лізі (четвертий французький дивізіон) та Алькояно, який іде без поразок і нічиїх у іспанській Терсері. Донедавна компанію трьох представників четвертих дивізіонів розбавляв Шахтар, але у 12-у турі УПЛ донеччани не змогли перемогти Олександрію.

Проте найголовнішим досягненням нового керівництва став ажіотаж, який викликає команда. На початку сезону Даріо Міррі сумнівався, чи варто розпочинати продаж абонементів, бо вважав, що на команду будуть ходити приблизно 5 тисяч уболівальників. Палермо продав понад 10 тисяч – найкращий показник для команди за останні п'ять сезонів. Щоправда, це навіть не рекорд Серії D. У сезоні 2015/16 Парма продала 14 000. Саме "хрестоносці" повинні стати моделлю для "орлів", адже кілька років тому опинилися в ідентичній ситуації, а зараз проводять уже другий сезон в Серії А.

"Розанеро" свій шлях на вершину розпочали успішніше та навіть вже кілька разів встигли оновити рекорд ліги за кількістю глядачів на матчі Серії D. За поєдинком проти Сан Томаззо у вересні спостерігали 17 тисяч тіфозі, а недавній матч проти Лікати відвідали майже 20 тисяч. Палермітанці відчули, що "темні часи" позаду і хочуть бути свідками відродження своєї команди. Так, Мауріціо Дзампаріні зробив для Палермо дуже багато, але не зумів забезпечити наступництво. Тепер у "орлів" нова історія, перші сторінки якої вселяють грандіозні сподівання.

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