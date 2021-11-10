Керівництво французького Парі Сен-Жермен роздратоване становищем Серхіо Рамоса, який після підписання контракту в липні досі не дебютував у складі гранда.

Серія рецидивів центрбека неабияк розгнівала президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі, повідомляє L'Equipe.

Рамос повернувся до загальної групи ПСЖ – ветеран чекає дебюту вже 4 місяці

Функціонер щотижня спілкувався з медичним штабом парижан щодо відновлення Рамоса. Катарський бізнесмен був розчарований, що досвідчений іспанець ніяк не може набрати кондиції та нарешті дебютувати за ПСЖ. Окрім того, французький гранд зазнав і фінансових втрат. Парижани вже витратили на зарплату екс-капітана мадридського Реала 4 млн євро.

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До слова, напередодні Серхіо Рамос вкотре повернувся до занять у загальній групі ПСЖ. Цього разу оборонець прагне дебютував за "червоно-синіх" 20 листопада – в матчі Ліги 1 проти Нанта.

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