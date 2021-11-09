Іспанець сьогодні нарешті провів тренування у загальній групі, інформує Le Parisien.

Мессі спробує переманити Альбу у ПСЖ

Рамос підписав контракт з ПСЖ ще 8 липня, але досі не провів жодної хвилини на полі. 35-річного центрбека постійно турбували проблеми з коліном та литковим м'язом. Зараз триває двотижнева міжнародна пауза, яка може допомогти ветерану спокійно підготуватися і довершити своє відновлення.

Додамо, що наступний матч ПСЖ запланований на 20 листопада – домашній поєдинок проти Нанта в рамках Ліги 1.

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