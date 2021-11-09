Рамос повернувся до загальної групи ПСЖ – ветеран чекає дебюту вже 4 місяці
19:44 - Читать на русском
Фанати ПСЖ схрещують пальці за здоров'я захисника Серхіо Рамоса.
Іспанець сьогодні нарешті провів тренування у загальній групі, інформує Le Parisien.
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Рамос підписав контракт з ПСЖ ще 8 липня, але досі не провів жодної хвилини на полі. 35-річного центрбека постійно турбували проблеми з коліном та литковим м'язом. Зараз триває двотижнева міжнародна пауза, яка може допомогти ветерану спокійно підготуватися і довершити своє відновлення.
Додамо, що наступний матч ПСЖ запланований на 20 листопада – домашній поєдинок проти Нанта в рамках Ліги 1.
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