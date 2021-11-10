Руководство французского Пари Сен-Жермен раздражено ситуацией Серхио Рамоса, который после подписания контракта в июле до сих пор не дебютировал в составе гранда.

Серия рецидивов центрбека изрядно разгневала президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи, сообщает L'Equipe.

Рамос вернулся в общую группу ПСЖ – ветеран ждет дебюта уже 4 месяца

Функционер еженедельно общался с медицинским штабом парижан относительно восстановления Рамоса. Катарский бизнесмен был разочарован, что опытный испанец никак не может набрать кондиции и наконец дебютировать в составе ПСЖ. Кроме того, французский гранд понес и финансовые потери. Парижане уже потратили на зарплату экс-капитана мадридского Реала 4 млн евро.

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К слову, накануне Серхио Рамос в очередной раз вернулся к занятиям в общей группе ПСЖ. В этот раз защитник стремится дебютировать за "красно-синих" 20 ноября – в матче Лиги 1 против Нанта.

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