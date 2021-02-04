Віце-капітан "блаугранас" не зміг дограти матч Кубка проти Гранади (5:3) через пошкодження і був замінений на 57 хвилині.

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Обстеження виявило у Роберто нові проблеми зі стегном, повідомляє офіційний сайт Барселони. Через цю травму хавбек пропустив грудень і січень, після чого встиг провести лише два матчі. Якщо пошкодження знову виявиться серйозним, то Барса не зможе розраховувати на 28-річного гравця у обох матчах 1/8 фіналу ЛЧ проти ПСЖ (16 лютого та 10 березня).

Додамо, що Роберто провів 12 поєдинків у поточному сезоні, відзначився голом і 2 асистами.

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