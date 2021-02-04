У рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії Барселона дотиснула Гранаду в овертаймі. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Гранада вагому заявку на перемогу зробила на старті другого тайму, коли повела 2:0. На 33-й хвилині Кенеді замкнув простріл Соро, а на 47-й Роберто Сольдадо реалізував вихід віч-на-віч із тер Штегеном у швидкій контратаці господарів.

Севілья здолала Альмерію та пробилась у півфінал Кубка Іспанії

"Блаугранас" спромоглися на камбек у фінальні хвилини. На 88-й Антуан Грізманн дивом замкнув не зовсім точний навіс Мессі, а на 90+2-й вже сам чемпіон світу асистував Жорді Альбі – мініатюрний оборонець забив головою із лінії воротарського.

Ще трохи драми суперники подарували в екстра-таймі. Першими тут забили каталонці: Альба подав із кута штрафного, а Грізманн переграв усіх на другому поверсі. Та вже за три хвилини Феде впевнено реалізував одинадцятиметровий – 3:3! Та надалі забивали тільки Барселона. Спочатку Френкі де Йонг добив м'яч у сітку після удару Мессі, а на 113-й хвилині ще раз спрацювала зв'язка Грізманн-Альба – француз шведою скинув під удар, а іспанець розрядив гармату.

Грізманн та Мессі врятували Барселону від вильоту з Кубка Іспанії – феєричний камбек каталонців у матчі з 8-ма голами