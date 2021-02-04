Кубок Іспанії, 1/4 фіналу

Гранада – Барселона – 3:5

Голи: Кенеді, 33, Сольдадо, 47, Феде, 103 (пен.) – Грізманн, 88, 100, Альба, 90+2, 113, де Йонг, 108

Леванте – Вільяреал – 1:0

Гол: Рохер, 120

Севілья здолала Альмерію та пробилась у півфінал Кубка Іспанії

Рональд Куман серйозно поставився до кубкової зустрічі і виставив майже основний склад Барси, але цього виявилось недостатньо. Вже у першому таймі чемпіон світу Самюель Умтіті привіз гол, вирішивши продемонструвати дриблінг супернику у власному штрафному майданчику. Очевидно, гравці Гранади відібрали м'яч та відкрили рахунок. Попри намагання каталонців врятувати становище, на старті другого тайму господарі вибігли у контратаку та подвоїли перевагу.

Коли вже здавалось, що ситуація безнадійна – за справу взявся Ліонель Мессі. Спочатку аргентинець ювелірною подачею знайшов ногу Грізманна, який пробив голкіпера суперника. А перед фінальним свистком Мессі повторив свій шедевр на Грізманна, але француз вже асистував у воротарський майданчик на Альбу – захисник перевів гру у овертайм.

Далі Барса вже на куражі повірила у свій успіх і почала демонструвати клас. Грізманн оформив дубль на старті першої 15-хвилинки, далі де Йонг добиває після пострілу Мессі, який парирував голкіпер. А фінальну крапку у зустрічі поставив Альба потужним ударом злету. Варто відзначити, що Гранада змогла один гол відквитати, реалізувавши пенальті, але ця прикрість вже не могла зупинити бойовий настрій Барси.

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