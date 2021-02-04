Вице-капитан "блаугранас" не смог доиграть матч Кубка против Гранады (5:3) из-за повреждения и был заменен на 57 минуте.

Лидерский перфоманс Гризманна в видеообзоре матча Гранада – Барселона – 3:5

Обследование выявило у Роберто новые проблемы с бедром, сообщает официальный сайт Барселоны. Из-за этой травмы хавбек пропустил декабрь и январь, после чего успел провести всего два матча. Если повреждения снова окажется серьезным, то Барса не сможет рассчитывать на 28-летнего игрока в обоих матчах 1/8 финала ЛЧ против ПСЖ (16 февраля и 10 марта).

Добавим, что Роберто провел 12 поединков в текущем сезоне, отметился голом и 2 ассистами.

Гризманн и Месси спасли Барселону от вылета из Кубка Испании – феерический камбэк каталонцев в матче с 8-ю голами