Чемпіонат Болгарії, 10-й тур

Арда – Черно Море – 0:3

Голи: Сердюк, 29, Дробаров, 31, Велєв, 50

Екс-форвард збірної України продовжить кар'єру в чемпіонаті Болгарії

Український форвард Євген Сердюк забив свій перший гол у чемпіонаті Болгарії. Нашому легіонеру вдалось відзначитись в середині першого тайму матчу 10-го туру елітного дивізіону проти Арди.

Португальський півзахисник Леандру Андраде протягнув м'яч з центра поля до лінії штрафного майданчика, відпасував на українця, той одразу віддав назад і помчав у воротарський, де замкнув сферу у сітку після прострілу від партнера. За дві хвилини Черно Море забив вдруге, а по перерві довів рахунок до розгромного. Українець провів на полі 77 хвилин і був замінений.

Перемога дозволила команді з Варни перервати чотириматчеву безвиграшну серію і піднятись на п'яту сходинку турнірної таблиці.

Нагадаємо, за свою кар'єру Сердюк встиг пограти за португальські клуби Боавішта, Фатіма та Каза Пія. У Черно Море він перебрався на початку вересня і зіграв 2 матчі.

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