Сердюк отличился дебютным голом в чемпионате Болгарии – украинец помог команде прервать длительную безвыигрышную серию
Нападающий Черно Море Евгений Сверстюк открыл счет своим голам в болгарском первенстве.
Чемпионат Болгарии, 10-й тур
Арда – Черно Море – 0:3
Голы: Сердюк, 29, Дробаров, 31, Велев, 50
Экс-форвард сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Болгарии
Украинский форвард Евгений Сердюк забил свой первый гол в чемпионате Болгарии. Нашему легионеру удалось отличиться в середине первого тайма матча 10-го тура элитного дивизиона против Арды.
Португальский полузащитник Леандро Андраде протащил мяч с цетра поля к линии штрафной, отпасовал на украинца, тот сразу отдал назад и помчался во вратарскую, где замкнул сферу в сетку после прострела от партнера. Через две минуты Черно Море забил второй раз, а после перерыва довел счет до разгромного. Украинец провел на поле 77 минут и был заменен
Победа позволила команде из Варны прервать четырехматчевую безвыигрышную серию и подняться на пятую строчку турнирной таблицы.
Напомним, за свою карьеру Сердюк успел поиграть за португальские клубы Боавишта, Фатима и Каза Пия. В Черно Море он перебрался в начале сентября и сыграл 2 матча.
Останній матч Кумана, Маліновський проекзаменує Мілан, класична битва Клоппа та Гвардіоли: топ-5 матчів євровікенду