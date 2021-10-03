Чемпионат Болгарии, 10-й тур

Арда – Черно Море – 0:3

Голы: Сердюк, 29, Дробаров, 31, Велев, 50

Экс-форвард сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Болгарии

Украинский форвард Евгений Сердюк забил свой первый гол в чемпионате Болгарии. Нашему легионеру удалось отличиться в середине первого тайма матча 10-го тура элитного дивизиона против Арды.

Португальский полузащитник Леандро Андраде протащил мяч с цетра поля к линии штрафной, отпасовал на украинца, тот сразу отдал назад и помчался во вратарскую, где замкнул сферу в сетку после прострела от партнера. Через две минуты Черно Море забил второй раз, а после перерыва довел счет до разгромного. Украинец провел на поле 77 минут и был заменен

Победа позволила команде из Варны прервать четырехматчевую безвыигрышную серию и подняться на пятую строчку турнирной таблицы.

Напомним, за свою карьеру Сердюк успел поиграть за португальские клубы Боавишта, Фатима и Каза Пия. В Черно Море он перебрался в начале сентября и сыграл 2 матча.

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