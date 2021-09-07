Черно Море на своєму офіційному сайті оголосив про перехід форварда Євгена Сердюка на правах вільного агента.

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Деталі угоди з українцем не розголошуються. Сердюк усю свою кар'єру провів у португальській першості та виступав за місцеві Фатіму, Каса Пію та Боавішту.

До слова, у минулому сезоні Євген провів 18 матчів у складі Боавішти, у яких забив 4 голи. Також Сердюк двічі зіграв за збірну України U-21.

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