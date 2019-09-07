Литва – Україна: Зінченко, Марлос і компанія феєрять у матчі відбору Євро-2020 – наші домінують і на трибунах

Литва та Україна зіграють у 5-му турі кваліфікації Чемпіонату Європи. Рахунок і звіт матчу відбору Євро-2020 читайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Литва – Україна, стартував у суботу, 7-го вересня, о 19:00 за київським часом. Для обох команд це 9-а зустріч в історії. Україна перемагала Литву 5 разів, а програла двічі. Останній матч проти цього суперника на виїзді "синьо-жовті" програли з рахунком 0:2. Було це в рамках відбору Євро-2008. Андрій Шевченко тоді втратив не одну гольову нагоду, а супернику дико щастило. Цікаво, що коли візьмемо до уваги лише офіційні матчі, то статистика команд виглядає рівною – по 2 перемоги і поразки, а загальна різниця голів узагалі не нашу користь (4:5).

Литва – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

На перших же секундах Болбат подарував м'яч супернику. Пішов пас за спини у штрафний майданчик, де лише підкат Миколенка врятував ситуацію. Ми відповіли класною атакою. Болбат почав, Марлос продовжив. Яремчук забіг в офсайд, а ось Зінченко витримав лінію. Сашко й розстріляв ворота ударом метрів з 13-и без будь-якої опіки. Черних знову знайшли у нашому штрафному, і тут уже Матвієнко виручив. Марлос не втримав Вербіцкаса. Пощастило, що у литовця, який пробивав без жодних перешкод, снаряд зірвався з ноги. Кривцов дозволив Жулпі пробити, однак витіснив суперника на незручну позиції – круглий пройшов повз ворота.

Литва – Україна – відео голів

Зінченко залишив Матулявічюса на дальній стійці. Черговий кутовий литовців завершується 4-м поспіль невлучним ударом. Марлос відповідає на 27-й. Колишній бразилець перехопив м'яч, миттєво прокинув супернику поміж ніг і пробив з меж штрафного. У голкіпера не було шансів – 0:2 на користь команди Шевченка! Яремчук вибігає практично віч-на-віч з голкіпером, однак пробиває прямо в Зубаса. Атака продовжилася другим темпом, і ми побачили ще один сейв голкіпера. Маліновський класно пробиває здалеку зі штрафного, Кривцов добиває, але якось дуже криво, тож снаряд летить далеко від воріт.

Болбат і Зінченко комбінують у чужому штрафному. Маліновський знову розряджає гармату – значно вище, ніж хотілося б. Класна стрімка атака, яку розвернув ліворуч Марлос. Миколенко знаходить пасом Зінченка, однак удар у дотик гравцю Манчестер Сіті геть не вийшов. Перший тайм був цілком українським. Як на трибунах, що майже повністю синьо-жовті, так і на полі, де маємо 5:10 за ударами, 0:5 за влучними, 38% на 62% контроль м'яча. Небезпечних атак Литва провела незвично багато (13), зате в України 22 гострих випадів.