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Роналду відзначився незвичним вчинком з волоссям Ренату Санчеша

10:18 1342 Читать на русском
Роналду відзначився незвичним вчинком з волоссям Ренату Санчеша
Кріштіану Роналду на тренуванні збірної Португалії / IANS

Тренування збірної Португалії до матчів кваліфікації до Євро-2020 запам'яталось дивною витівкою лідера португальців Кріштіану Роналду.

Кріштіану Роналду здивував усіх своїм неординарним вчинком на тренуванні збірної Португалії, передає твіттер Mundo ESPN.

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Посеред заняття зірковий португалець підбіг до Ренату Санчеша, аби понюхати його волосся та поцілувати в косичку. Цікаво, що екс-гравець Баварії навіть не звернув на це уваги і продовжив тренування.

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Нагадаємо, збірна Португалії є суперником України у відбірковій групі до Євро-2020. 7-го вересня чинні чемпіони Європи зустрінуться зі збірною Сербії, а 10-го вересня завітають до Литви.

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Євро-2020 Ренату Санчеш Ренату Санчеш
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