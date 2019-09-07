toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛИТВА - УКРАЇНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Євро-2020: Франція у феєричному матчі з нереалізованим пенальті розгромила Албанію

7 вересня 23:45 189 Читать на русском
Євро-2020: Франція у феєричному матчі з нереалізованим пенальті розгромила Албанію
Франція – Албанія – 4:1

У матчі 5-го туру кваліфікації Євро-2020 Албанія поступилась Франції (1:4). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

8’ Кінгслі Коман
27’ Олів'є Жиру
68’ Кінгслі Коман
85’ Жонатан Іконе
 
Соколь Чікаллеші 90’
8’ Кінгслі Коман
27’ Олів'є Жиру
68’ Кінгслі Коман
85’ Жонатан Іконе
90’ Соколь Чікаллеші

Початок матчу розпочався з курйозу: після виконання гімнів обох країн у представників Албанії виникли певні претензії до організаторів і після тривалої паузи гімн Албанії було виконано вдруге. Як виявилось згодом, перший раз помилково увімкнули гімн Андорри.

Євро-2020: Англія розгромила Болгарію і очолила турнірну таблицю групи А

Франція у матчі з Албанією мала всі шанси зрівнятися за очками з Ісландією, яка шла першою у турнірній таблиці. І очікувалось, що господарі одразу ж кинуться на ворота суперника. Однак гострішими на перших хвилинах були албанці. Саме вони виконали перший штрафний у матчі – Юльбер Рамадані закидав м’яч у воротарський майданчик, однак ніхто з гравців збірної Албанії не встиг на цю передачу. Албанці продовжили йти до воріт суперника і нарвались на блискучу контратаку, яка закінчилась голом: Кінгслі Коман отримавши пас з глибини поля від Рафаеля Варана уникнув положення поза грою і кінчиком ноги перевів м’яч у кут воріт повз голкіпера збірної Албанії.

Суперники не відсиджувались в обороні і при першій ліпшій нагоді намагались бігти вперед. Правда це у кращому випадку закінчувалось положеннями поза грою. В середині першого тайму хорошу можливість мав Антуан Грізманн: опинившись у штрафному майданчику суперника, він міг завершувати непогану комбінацію, однак отримав м’яч спиною до воріт і поки розвертався втратив шкіряного. Та на 27-й хвилині Франція забила вдруге: після грубої помилки Ардіана Ісмаїлі, який не влучив по м’ячу, круглого перехопив Лукас Ернандес і м’яко скинув на Олів’є Жиру. Гравцю Челсі залишалось влучити у пусті ворота.

Кваліфікація Євро-2020: Ісландія розгромила Молдову та очолила групу H, Чехія несподівано поступилася Косово

На 36-й хвилині Франція здобула право на одинадцятиметровий – Мергім Маврай збив Лукаса Ернандеса у власному штрафному майданчику. Виконувати пенальті взявся Антуан Грізманн, однак м’яч після його удару влучив у поперечину.

Друга половина зустрічі розпочалась з атак французів: непогані шанси відзначитись були у Грізманна та Лемара. Антуан дуже старався реабілітуватись за незабитий пенальті, однак м’яч після його ударів вперто оминав ворота.

Зрештою, на 68-й хвилині йому вдалось прострілити у штрафний майданчик суперника. Ернандес ціною травми відтягнув на себе захисника і Коман розвернувшись пробив повз голкіпера, встановивши рахунок 3:0. За кілька хвилин Дідьє Дешам замінив головного голеадора матчу, давши можливість дебютувати за національну збірну Жонатану Іконе. Вже за сім хвилин Іконе зумів відзначитись: обігравшись з Фекіром, який щойно з’явився на полі, він пробив у правий нижній кут воріт повз голкіпера. На останній хвилині матчу Уго Льоріс збив у штрафному майданчику Чікаллеші і суддя призначив одинадцятиметровий. Сам постраждалий і реалізував пенальті, встановивши остаточний рахунок у матчі.

Перемога принесла Франції 12 очок і команда Дідьє Дешама зрівнялась за очками з Ісландією та Туреччиною. Албанія з шістьма пунктами залишається четвертою.

Україна розгромила Литву – блискучий матч відбору Євро-2020 зміцнює лідерство команди Шевченка

blog_ava
Литва – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020
7 вересня
13067
Теги
Євро-2020 Албанія Албанія Франція Франція Франція - Албанія Головне Олів'є Жиру Олів'є Жиру Кінгслі Коман Кінгслі Коман
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
45
хв
Вірменія
16:00
Боснія і Герцеговина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук