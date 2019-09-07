Євро-2020: Франція у феєричному матчі з нереалізованим пенальті розгромила Албанію

У матчі 5-го туру кваліфікації Євро-2020 Албанія поступилась Франції (1:4). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Початок матчу розпочався з курйозу: після виконання гімнів обох країн у представників Албанії виникли певні претензії до організаторів і після тривалої паузи гімн Албанії було виконано вдруге. Як виявилось згодом, перший раз помилково увімкнули гімн Андорри.

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Франція у матчі з Албанією мала всі шанси зрівнятися за очками з Ісландією, яка шла першою у турнірній таблиці. І очікувалось, що господарі одразу ж кинуться на ворота суперника. Однак гострішими на перших хвилинах були албанці. Саме вони виконали перший штрафний у матчі – Юльбер Рамадані закидав м’яч у воротарський майданчик, однак ніхто з гравців збірної Албанії не встиг на цю передачу. Албанці продовжили йти до воріт суперника і нарвались на блискучу контратаку, яка закінчилась голом: Кінгслі Коман отримавши пас з глибини поля від Рафаеля Варана уникнув положення поза грою і кінчиком ноги перевів м’яч у кут воріт повз голкіпера збірної Албанії.

Суперники не відсиджувались в обороні і при першій ліпшій нагоді намагались бігти вперед. Правда це у кращому випадку закінчувалось положеннями поза грою. В середині першого тайму хорошу можливість мав Антуан Грізманн: опинившись у штрафному майданчику суперника, він міг завершувати непогану комбінацію, однак отримав м’яч спиною до воріт і поки розвертався втратив шкіряного. Та на 27-й хвилині Франція забила вдруге: після грубої помилки Ардіана Ісмаїлі, який не влучив по м’ячу, круглого перехопив Лукас Ернандес і м’яко скинув на Олів’є Жиру. Гравцю Челсі залишалось влучити у пусті ворота.

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На 36-й хвилині Франція здобула право на одинадцятиметровий – Мергім Маврай збив Лукаса Ернандеса у власному штрафному майданчику. Виконувати пенальті взявся Антуан Грізманн, однак м’яч після його удару влучив у поперечину.

Друга половина зустрічі розпочалась з атак французів: непогані шанси відзначитись були у Грізманна та Лемара. Антуан дуже старався реабілітуватись за незабитий пенальті, однак м’яч після його ударів вперто оминав ворота.

Зрештою, на 68-й хвилині йому вдалось прострілити у штрафний майданчик суперника. Ернандес ціною травми відтягнув на себе захисника і Коман розвернувшись пробив повз голкіпера, встановивши рахунок 3:0. За кілька хвилин Дідьє Дешам замінив головного голеадора матчу, давши можливість дебютувати за національну збірну Жонатану Іконе. Вже за сім хвилин Іконе зумів відзначитись: обігравшись з Фекіром, який щойно з’явився на полі, він пробив у правий нижній кут воріт повз голкіпера. На останній хвилині матчу Уго Льоріс збив у штрафному майданчику Чікаллеші і суддя призначив одинадцятиметровий. Сам постраждалий і реалізував пенальті, встановивши остаточний рахунок у матчі.

Перемога принесла Франції 12 очок і команда Дідьє Дешама зрівнялась за очками з Ісландією та Туреччиною. Албанія з шістьма пунктами залишається четвертою.

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