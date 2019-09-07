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Кваліфікація Євро-2020: збірна Косово здобула вольову перемогу над Чехією та очолила групу А

17:53 154
Кваліфікація Євро-2020: збірна Косово здобула вольову перемогу над Чехією та очолила групу А
Збірна Косово

Чехія на виїзді поступилася Косово в матчі 4-го туру кваліфікації до Євро-2020 у групі А.

Євро-2020, Кваліфікація

Косово – Чехія

Голи: Мурічі, 20, Войвода, 67 – Шик, 16

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У стартовому матчі ігрового дня Косово на власному полі здобуло важку перемогу над Чехією. Гості зуміли забити швидкий гол. Якуб Янкто зумів передачею знайти у штрафному суперника Патріка Шика, а форвард РБ Лейпцига без проблем увігнав м'яч у лівий кут воріт.

Всього через 4 хвилини Косово вдалося відновити рівновагу завдяки точному удару Ведата Мурічі. А в середині другого тайму Мергім Войвода першим дістався до м'яча після кутового і встановив, як з'ясувалося пізніше, остаточний раунок – 2:1.

Після цього матчу Косово набрало 8 пунктів і принаймні тимчасово очолило турнірну таблицю групи А. У Чехії 6 очок і третя позиція. Стільки ж залікових балів має Англія, яка провела всього 2 матчі.

blog_ava
Литва – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020
08:00
11806
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хв
Литва
19:00
Україна
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