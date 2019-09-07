Сербія – Португалія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020

Збірна Сербії в рамках 5-го туру відбіркового етапу до Євро-2020 приймає збірну Португалії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч відбору до чемпіонату Європи-2020 Сербія – Португалія розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію поєдинку проводить "Футбол 24".
Сербія – Португалія: прогноз на матч відбору Євро-2020
Стартові склади
Сербія: Дмітровіч – Міленковіч, Максімовіч, Настасіч, Коларов – Матіч, Мілівоєвіч – Лазовіч, Тадіч, Костіч – Мітровіч
Запасні: Райковіч, Радуновіч, Рукавіна, Младеновіч, Катай, Радоньїч, Йовіч, Гобеліч, Спаїч, Лукіч, Мілінковіч-Савіч, Льяїч
Португалія: Патрісіу – Семеду, Фонте, Діаш, Геррейру – Данілу, Карвалью, Б. Фернандеш – Роналду, Гедеш, Б. Сілва
Запасні: Са, Бету, Карріссу, Моутінью, Жота, Р. Сілва, Саншеш, Невеш, Руй, Канселу, Піцці, Феліш
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