toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛИТВА - УКРАЇНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сербія – Португалія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020

21:40 1500 Читать на русском
Сербія – Португалія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
Сербія – Португалія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020

Збірна Сербії в рамках 5-го туру відбіркового етапу до Євро-2020 приймає збірну Португалії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч відбору до чемпіонату Європи-2020 Сербія – Португалія розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію поєдинку проводить "Футбол 24".

Сербія – Португалія: прогноз на матч відбору Євро-2020

Стартові склади

Сербія: Дмітровіч – Міленковіч, Максімовіч, Настасіч, Коларов – Матіч, Мілівоєвіч – Лазовіч, Тадіч, Костіч – Мітровіч

Запасні: Райковіч, Радуновіч, Рукавіна, Младеновіч, Катай, Радоньїч, Йовіч, Гобеліч, Спаїч, Лукіч, Мілінковіч-Савіч, Льяїч

Португалія: Патрісіу – Семеду, Фонте, Діаш, Геррейру – Данілу, Карвалью, Б. Фернандеш – Роналду, Гедеш, Б. Сілва

Запасні: Са, Бету, Карріссу, Моутінью, Жота, Р. Сілва, Саншеш, Невеш, Руй, Канселу, Піцці, Феліш

"Не чекав такого від Ювентуса": Роналду назвав фаворитів ЛЧ та місто для майбутнього, а Барселоні та ПСЖ дісталось

blog_ava
Відео феєричного камбеку Нідерландів у матчі відбору Євро-2020 проти Німеччини
00:50
5469
Теги
Євро-2020 Португалія Португалія Сербія Сербія Сербія - Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
8
хв
Вірменія
16:00
Боснія і Герцеговина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук