Роналду вразив потужною мотиваційною промовою на врученні титулу найкращому гравцеві року у Португалії

Під час святкової церемонії зірка Ювентуса продемонстрував неабиякі навички оратора.

"Сьогодні було багато прекрасних моментів, але є річ, про яку не можна забувати. У сучасному світі все розвивається дуже швидко, через соцмережі.

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А медіа дуже жорстокі, і це стосується не тільки мене. 2018-ий був складним роком для мене на особистому рівні, дуже складним", – цитує форварда A Bola. Потім Роналду звернувся до дітей, які стояли на сцені.

"Ніколи не дозволяйте, щоб на вас впливали. Серйозно сприймайте свої мрії, серйозно ставтеся до того, що ви робите, і не дозволяйте нікому вас відволікати.

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Якщо хтось буде вам говорити, що "ти ніколи не зможеш цього досягти", затикайте вуха і відповідайте: "Базікай більше". А потім ідіть в ліжко і знайте, що одного разу ви всього досягнете. Так робив я", – підкреслив 34-річний португалець.