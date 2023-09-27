"Фармацевти" офіційно оголосили про підписання нового контракту з півзахисником Есекієлем Паласіосом. Угода розрахована до літа 2028-го – на 3 роки довша, ніж попередня.

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У січні 2020-го Байєр заплатив Рівер Плейту за Паласіоса 17 млн євро. Відтоді центрхав відіграв за леверкузенців 93 матчі, відзначився 10 голами та 7 асистами. У складі збірної Аргентини їздив на переможний ЧС-2022, де провів близько 50 хвилин у трьох поєдинках. Ціна Паласіоса за Transfermarkt – 22 млн євро.

Додамо, що Байєр став ледь не головним відкриттям початку сезону у Європі. Підопічні Хабі Алонсо ще не програли жодного матчу Бундесліги, йдучи нарівні з Баварією.

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