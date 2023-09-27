"Фармацевты" официально объявили о подписании нового контракта с полузащитником Эсекиелем Паласиосом. Соглашение рассчитано до лета 2028-го – на 3 года длиннее предыдущего.

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В январе 2020-го Байер заплатил Риверу Плейту за Паласиоса 17 млн евро. С тех пор центрхав отыграл за леверкузенцев 93 матча, отличился 10 голами и 7 ассистами. В составе сборной Аргентины ездил на победный ЧМ-2022, где провел около 50 минут в трех поединках. Цена Паласиоса по Transfermarkt – 22 млн евро.

Добавим, что Байер стал едва ли не главным открытием начала сезона в Европе. Подопечные Хаби Алонсо еще не проиграли ни одного матча Бундеслиги, идя наравне с Баварией.

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