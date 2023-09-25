Сезон 2023/24 нещодавно почався, а керівництво Реала вже планує майбутнє клубу. Воно буде без Карло Анчелотті.

Чинний контракт італійського фахівця з "вершковими" закінчується у 2024 році. Нинішня компанія буде для Карло Анчелотті останньою на чолі Реала. Після завершення сезону 2023/24 він повинен очолити збірну Бразилії, про що раніше повідомив президент тамтешньої федерації футболу.

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Як інформує Radio MARCA, Флорентіно Перес вже визначився з наступником іменитого тренера. Президент Реала хоче запросити на посаду наставника команди Хабі Алонсо. 41-річний колишній гравець збірної Іспанії, який виступав за мадридців, наразі працює тренером Байєра. Угода Алонсо з леверкузенцями діє до 2026 року. Іспанська преса не уточнила, чи є домовленість у Реала з німецьким клубом.

Хабі Алонсо грав за "вершкових" впродовж п'яти сезонів – з 2009 по 2014 роки. Півзахисник з мадридцями здобував титул чемпіона Іспанії, національні Кубок та Суперкубок, а також вигравав Лігу чемпіонів.

Наразі Байєр під керівництвом іспанця посідає другу сходинку в турнірній таблиці Бундесліги, маючи в своєму активі 13 балів.

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