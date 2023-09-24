Де Дзербі після нетривалої роботи в Шахтарі очолив Брайтон, який під керівництвом італійця став однією з найцікавіших команд АПЛ. Так, "чайки" здобули путівку до єврокубків вперше у своїй історії у минулому сезоні, маючи 15-й найдорожчий склад в чемпіонаті. У цьогорічній кампанії Брайтон продовжує вражати: 3 місце та 15 очок після 6 зіграних турів.

Приємно дивує Жирона, за яку виступають Віктор Циганков та Артем Довбик. Команда українців поділяє з Барселоною 1-2 місця, поступаючись більш іменитому конкуренту лише через те, що пропустили на гол більше. В Серії А своя сенсація: Лечче, якому прогнозували боротьбу за виліт, нав'язує боротьбу грандам за місце у зоні Ліги чемпіонів. У Бундеслізі Баварія отримала потужного конкурента – Байєр шикарно розпочав сезон та має стільки ж очок, скільки і мюнхенці. Підопічні Хабі Алонсо, якого сватають у Реал, зуміли відібрати очки і в прямого конкурента за чемпіонство.

Не оминули ми увагою і УПЛ, де справжнім проривом став Кривбас. Криворіжці лише на 1 бал відстають від першого Шахтаря, ще й примудрились відібрати очки у "гірників".