Ювентус мав змогу наблизитися до зони Ліги чемпіонів. Команда Аллегрі не програвала на виїзді Сассуоло близько семи років. "Б'янконері" почали матч у звичному для себе стилі. Ювентус контролював гру, але не поспішав забити гол. Своєю перевагою гості не змогли скористатися. Після перерви Сассуоло хоч і менше володів м'ячем, але створені моменти були гостріші. Одна із атак підопічних Діонізі закінчилася голом Дефреля.

Ювентус зазнав другої поразки поспіль, сенсаційно поступившись Сассуоло

Таким чином, Ювентус зазнав другої поразки поспіль. Підопічні Аллегрі посідають сьому сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 44 бали. Від третього місця "б'янконері" відстають на 12 очок. Сассуоло перебуває на 10 сходинці, набравши 40 пунктів.

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