Ювентус мог приблизиться к зоне Лиги чемпионов. Команда Аллегри не проигрывала на выезде Сассуол около семи лет. "Бьянконери" начали матч в привычном для себя стиле. Ювентус контролировал игру, но не торопился забить гол. Своим преимуществом гости не смогли воспользоваться. После перерыва Сассуоло хоть и меньше владел мячом, но созданные моменты были более острыми. Одна из атак подопечных Дионизи закончилась голом Дефреля.

Ювентус потерпел второе поражение подряд, сенсационно уступив Сассуоло

Таким образом, Ювентус потерпел второе поражение подряд. Подопечные Аллегри занимают седьмую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 44 балла. От третьего места "бьянконери" отстают на 12 очков. Сассуоло находится на 10 строчке, набрав 40 пунктов.

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