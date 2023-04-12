Наполі в цьому сезоні прекрасний – заслужене Скудетто нікуди не втече. Але неаполітанці мають одного суперника, який постійно їх переграє. В першому колі чемпіонату Італії Мілан був кращим на полі, однак програв за цифрами на табло, а в другому колі "россонері" вже розірвали Неаполь за всіма параметрами. Це підігрівало інтригу на Лігу чемпіонів.

Мілан розтрощив Наполі та підігрів інтригу перед дуеллю в ЛЧ – піренейські герої відвозили майбутніх чемпіонів

Спалетті відповів на провал, але забракло швидкого гола

Стефано Піолі повністю скопіював стартовий склад з тріумфального матчу, в якому Мілан обмежив Наполі персональним пресингом. Найважливіше завдання тоді виконав Беннасер – вимкнув з гри неаполітанського диригента Лоботку. Сьогодні був аналогічний план зі щільною опікою та ставкою на проворні ноги Діаса та Леау.

Лучано Спаллетті спробував підготуватися до розвитку таких подій. В дебюті зустрічі Наполі повністю перевів гру на чужу половину поля. Гості високо зустрічали Мілан, перекушували атаки в початковій стадії та створювали власні моменти. Лоботка на цьому етапі не був критично важливим, адже гра розгорталася вище.

Задум спрацював – у першій чверті зустрічі Наполі тотально домінував. 0:9 за ударами на користь Неаполя до 25 хвилини. Потужно працювали фланги: зліва Хвіча обігрував на дриблінгу, справа гостро підключався Ді Лоренцо. Вже на старті матчу пройшла атака, в якій могли забивати Кварацхелія та Руй. Замбо-Ангісса та Зєліньскі прицільно пробили здалеку (Меньяну довелося витягати м'яч з-під поперечини).

Діас та Леау знову прибили Наполі

Мілан вистояв під цим тиском і зумів змінити картину матчу. Леау та Діас почали допомагати проходити пресинг, опускаючись глибше за м'ячем. Це мало два наслідки: Наполі рідше відбирав на чужій половині (жодного удару до кінця тайму), а Мілан отримав варіанти для власних атак. Моменти виникали тоді, коли Діас і Леау завдяки дриблінгу чи швидкості проскакували опонентів.

Португалець в центрі поля прокинув м'яч між Ррахмані та Замбо-Ангісса, вирвався сам на сам з голкіпером і неточно пробив у дальній кут. Згодом схожий трюк вдався іспанцю – Браїм обіграв Лоботку та Руя (як і 10 днів тому!), протягнув м'яч через пів поля та викотив на гол Беннасеру. Мілан повів у рахунку, а міг і подвоїти перевагу до перерви, коли К'яер після кутового пальнув головою в поперечину.

Без Осімхена команда не чемпіонська

У другому таймі історія повторилася. Наполі знову підняв темп і посилив тиск. Господарі банально не встигали доправити м'яч Діасу чи Леау через неаполітанський пресинг. Втім, команді Спаллетті знову не вдалося конвертувати територіальну перевагу в голи. Потрібно говорити про кадровий голод на вістрі атаки.

Найкращий бомбардир Осімхен травмований, його дублер Сімеоне також має пошкодження, а третій форвард Распадорі не встиг нормально відновитися. Довелося випускати на позицію дев'ятки номінального хавбека Ельмаса.

Македонець активними переміщеннями дав динаміку попереду, але не забезпечив присутності в зонах завершення. Осімхен вміє виконувати подвійні функції, Ельмас – ні. Еліф завдав лише одного удару (головою після закидання Кварацхелії). Хвіча безуспішно старався щось придумати індивідуальними діями.

Ще дві болючі втрати Наполі

Запал Наполі знову з часом згас, а після вилучення Замбо-Ангісса шанси зрівняти рахунок зменшилися. Втім, наприкінці зустрічі Політано та Олівера мали шикарні нагоди. Наполі все ж програв. І не лише програв перший поєдинок, а й ускладнив собі життя на матч-відповідь.

Через тиждень неаполітанці не зможуть розраховувати на Замбо-Ангісса та Кіма. Кореєць різко відреагував на свисток арбітра та отримав жовту, яка означає дискваліфікацію. Навряд чи встигне відновитися Осімхен. Мінус три гравці основи, а для Спаллетті кожен футболіст критично важливий – тренер майже не проводить ротацію.